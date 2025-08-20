edición general
6 meneos
31 clics
Músicos que alzan (o no) la voz ante Gaza

Músicos que alzan (o no) la voz ante Gaza

Cada vez más artistas hablan contra el genocidio en Gaza. Quienes no lo han hecho o siguen participando en festivales de KKR se justifican.

| etiquetas: gaza , artistas , música , kkr , festivales , genocidio
5 1 0 K 73 actualidad
sin comentarios
5 1 0 K 73 actualidad

menéame