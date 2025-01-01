Un museo alemán devuelve un cuadro expoliado por los nazis y luego lo compra

La Bayerische Staatsgemäldesammlungen de Múnich ha restituido La Puerta de Saint Martin en París del pintor realista Albert Schwendy a los herederos de Rudolf Hofmann, legítimo dueño de la obra en 1934, tras identificar a su primer propietario, un director judío de banco retirado, obligado a vender sus bienes antes de ser condenado a trabajos forzados. En los archivos figuraba como «propiedad no aria» pero, al desconocerse la identidad de sus dueños judíos, no pudo devolverse tras la guerra. Tras la devolución, el museo ha adquirido la pintura.