El mundo al revés: este es el lugar en el que han prohibido todos los tipos de coches… menos los diésel

El mundo al revés: este es el lugar en el que han prohibido todos los tipos de coches… menos los diésel

Además, los modelos de gasóleo tienen que cumplir un requisito: ser de los años 70.Los motores diésel detonan el combustible comprimiéndolo con el pistón en el cilindro. Los de gasolina lo hacen con la chispa que genera la bujía y esta es la que crea interferencias en el radiotelescopio. ¿Y los coches eléctricos? Su considerable cantidad de componentes electrónicos son lo que dan pie a esas perturbaciones.

HeilHynkel #3 HeilHynkel
Y yo te explico el motivo: hay un radiotelescopio y no quieren interferencias eléctricas de ningún tipo: móviles, coches, emisoras, ...

Los coches diesel antiguos tienen inyección mecánica, no electrónica.
#7 tomeu
#3 Xactamente. Para que luego digan que los coches viejos no sirven para nada, y todavía más si es un diesel de los años 70...siempre te podràs ir a virginia
#10 IsraelEstadoGenocida
#7 En caso de un holocausto nuclear sobrevivirán las cucarachas y los coches diesel de los años 70
Cometeunzullo #1 Cometeunzullo
Te ahorro un click:
Virginia, en EEUU.
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
#1 Country roads, take me home
To the place I belong
West Virginia, mountain mama
Take me home, country roads
#11 j-light
#4 Temaso
#5 tomeu
#1 Yupiiii!
meneantepromedio #9 meneantepromedio
Hay un error de conceptos bastante común en el periodismo motor: llamar al diésel motor a explosión.
No hay explosión en los motores diésel. Hay expansión por inflamación de una mezcla bajo presión.

El Diesel se inyecta cuando se comprime el aire en el cilindro y al entrar en contacto con el gas se inflama expandiéndose, logrando de esa manera que el pistón inicie su descenso.
#13 Poll
#9 Lo mismo con gasolina. Técnicamente no explota, deflagra.
Connect #2 Connect
#Teahorrounclick (y un voto inútil)
Es en Estados Unidos y, concretamente, a una zona rural ubicada al oeste de Virginia y al este de Virginia Occidental. Es allí donde se encuentra ‘The Quiet Zone’.
#6 tomeu
#2 Más concretamente concretamente, un área de 34.000 kilómetros.
#8 diablos_maiq
¿Los coches de caballos tampoco?
#12 tomeu
#8 No, ya que al mear irradian unos corpúsculos que alteran la frecuencia de las ondas e impactan contra el radiotelescopio una barbaridad. Y al defecar, ya ni te digo.
Resumen: prohibidísimo
