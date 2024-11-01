El mundo al revés: este es el lugar en el que han prohibido todos los tipos de coches… menos los diésel

Además, los modelos de gasóleo tienen que cumplir un requisito: ser de los años 70.Los motores diésel detonan el combustible comprimiéndolo con el pistón en el cilindro. Los de gasolina lo hacen con la chispa que genera la bujía y esta es la que crea interferencias en el radiotelescopio. ¿Y los coches eléctricos? Su considerable cantidad de componentes electrónicos son lo que dan pie a esas perturbaciones.