El mundo al revés: este es el lugar en el que han prohibido todos los tipos de coches… menos los diésel

Además, los modelos de gasóleo tienen que cumplir un requisito: ser de los años 70.Los motores diésel detonan el combustible comprimiéndolo con el pistón en el cilindro. Los de gasolina lo hacen con la chispa que genera la bujía y esta es la que crea interferencias en el radiotelescopio. ¿Y los coches eléctricos? Su considerable cantidad de componentes electrónicos son lo que dan pie a esas perturbaciones.
Los coches diesel antiguos tienen inyección mecánica, no electrónica.
No hay explosión en los motores diésel. Hay expansión por inflamación de una mezcla bajo presión.
El Diesel se inyecta cuando se comprime el aire en el cilindro y al entrar en contacto con el gas se inflama expandiéndose, logrando de esa manera que el pistón inicie su descenso.
Es en Estados Unidos y, concretamente, a una zona rural ubicada al oeste de Virginia y al este de Virginia Occidental. Es allí donde se encuentra ‘The Quiet Zone’.
Resumen: prohibidísimo