El mundo de la IA tiene un problema: no hay energía para tanto chip

El CEO de Microsoft, Satya Nadella, participó recientemente en una entrevista y en ella Nadella explicó que el verdadero problema que tiene el segmento de la IA no es que haya una producción excesiva de chips, sino que no tengamos energía suficiente para alimentar todos ellos. Es la confirmación de algo que estamos viendo venir desde hace tiempo. Demasiados chips para tan poca energía. En la entrevista participaron tanto Nadella como Sam Altman, el CEO de OpenAI.
Aun asi no tienen suficientes chips, la fabricacion esta al limite. Dinero hay de sobra para chips. pero no suficiente para construir infraestructuras al mismo tiempo y a la velocidad necesaria.
El agua (la que se consume) solo se usa para evaporarla y llevarse calor. Hay sistemas que no la necesitan, pero claro, consumen más electricidad.
Lo mismo. Lo pones a 21 grados (yo lo tengo a 20) y te pones un chandal o similar.
Claro que si eres un pobre al que le sobra el dinero para dárselo a las grandes empresas ... yo prefiero gastarlo en mi familia.
Microsoft lo tiene fácil, pueden hacerlo con la próxima XBOX. Además te pueden descontar de la cuota mensual algo para compensar el gasto de electricidad.
y poniendo el aire acondicionado a 21 graditos...
Eso es una manera de gastar como un animal. Si lo pones a 26 vas a estar fresquito gastando la cuarta parte (además, en la puta vida un AA te va a poner la temperatura a 21 grados si andas por encima de los 33-34)