El mundo de la IA tiene un problema: no hay energía para tanto chip

El CEO de Microsoft, Satya Nadella, participó recientemente en una entrevista y en ella Nadella explicó que el verdadero problema que tiene el segmento de la IA no es que haya una producción excesiva de chips, sino que no tengamos energía suficiente para alimentar todos ellos. Es la confirmación de algo que estamos viendo venir desde hace tiempo. Demasiados chips para tan poca energía. En la entrevista participaron tanto Nadella como Sam Altman, el CEO de OpenAI.