Mundial 2026: La FIFA aún no interviene en el 'Partido del Orgullo' pese a la objeción de Egipto [ING]

Un miembro del comité asesor del controvertido Partido del Orgullo de la Copa Mundial 2026 ha declarado que espera que la FIFA "haga lo correcto" al permitir que continúen las celebraciones planificadas, después de que hace cuatro años pidiera a los visitantes que "respetaran la cultura" en Catar. Los organizadores locales de Seattle han designado el partido de la Copa Mundial entre Egipto e Irán en el Lumen Field, el 26 de junio, como el centro de las celebraciones de la comunidad LGBTQ+.
| etiquetas: fifa , mundial , orgullo , lgtb , egipto
La Asociación Egipcia de Fútbol (FA) ha pedido públicamente la cancelación de las celebraciones y la intervención de la FIFA, que no tiene participación oficial en los planes.
Sin embargo, Eric Wahl, miembro del Comité Asesor del Partido del Orgullo de Seattle, afirma que no ha habido contacto de la FIFA y que las celebraciones forman parte de la cultura de Seattle, por lo que los equipos visitantes deben… » ver todo el comentario
O que el partido homenaje sea otro que se realiza ese día como el Uruguay-España, N.Zelanda-Bélgica o Noruega-Francia , ya que los restantes tienen a Arabia Saudi y Senegal.