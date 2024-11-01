Mundial 2026: La FIFA aún no interviene en el 'Partido del Orgullo' pese a la objeción de Egipto [ING]

Un miembro del comité asesor del controvertido Partido del Orgullo de la Copa Mundial 2026 ha declarado que espera que la FIFA "haga lo correcto" al permitir que continúen las celebraciones planificadas, después de que hace cuatro años pidiera a los visitantes que "respetaran la cultura" en Catar. Los organizadores locales de Seattle han designado el partido de la Copa Mundial entre Egipto e Irán en el Lumen Field, el 26 de junio, como el centro de las celebraciones de la comunidad LGBTQ+.