Multan con 1.000 euros a un chiringuito de la playa de Ereaga que debe 200.000

El Ayuntamiento de Getxo pone en marcha el «primer expediente sancionador» al estar «a punto de prescribir la deuda» de una concesión pública

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
como va a irse de rositas sin pagar la deuda de 200.000 ("a punto de prescribir la deuda") pues al menos le pongo una multa de 1.000 y así no quedo tan mal, ¿no?
