Multa de 6.000 euros para el grafitero que vandalizó el mural de San Martín

Fue tras la vandalización del mural, que contaba con numerosos motivos de apoyo a Palestina, cuando se iniciaron las pesquisas policiales. A ello se sumó el trabajo "pericial y caligráfico" de la empresa especializada en este tipo de tareas, al frente de la Oficina Virtual del Grafiti (OVG). La labor dio sus frutos e identificó al grafitero, bajo la firma de TEKO. "Se le atribuye esta autoría tras recopilar información policial, investigar publicaciones en redes sociales y realizar un estudio caligráfico y otro de inteligencia que no dan lugar

| etiquetas: vitoria , gasteiz , murales , palestina , grafitis , grafiteros
3 comentarios
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Otro gilipollas del bote
yoma #1 yoma
Poca multa me parece para la cantidad de trabajo que ha dado para su identificación.
tul #3 tul
Si hubieran puesto la mitad de empeño sabriamos quien es M.Rajoy
