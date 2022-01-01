Multa de 250.000 euros a Loro Parque por obligar a sus clientes a usar su huella dactilar

La agencia ha desestimado un recurso del grupo kiessling y ha ratificado la infracción, que está tipificada como “muy grave”. La sanción parte de las quejas de tres clientes en 2022, que exponían que al adquirir los tickets para acceso conjunto a Loro Parque y Siam Park en Tenerife ... “se ha de proporcionar para acceder la huella digital, incluso de menores de edad, sin que se informe cuando se adquiere el ticket”. La empresa alegó que el sistema no almacenaba imágenes de huellas dactilares ni permitía asociarlas a personas.