Mujeres groenlandesas demandan al Estado danés por «violación» de sus derechos reproductivos [EN]

Cerca de 150 mujeres groenlandesas han demandado al Estado danés, alegando que se les implantó un dispositivo anticonceptivo sin su consentimiento ni conocimiento. Algunas de las mujeres tenían tan solo 12 años cuando, según afirman, médicos daneses les colocaron un dispositivo intrauterino (DIU) con el fin de reducir la población de Groenlandia. Se cree que entre 1966 y 1970 se vieron afectadas 4500 mujeres y niñas. El pasado mes de octubre, 67 mujeres se manifestaron para exigir al Estado una indemnización, so pena de emprender accione