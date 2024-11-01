edición general
Mujeres groenlandesas demandan al Estado danés por «violación» de sus derechos reproductivos [EN]

Cerca de 150 mujeres groenlandesas han demandado al Estado danés, alegando que se les implantó un dispositivo anticonceptivo sin su consentimiento ni conocimiento. Algunas de las mujeres tenían tan solo 12 años cuando, según afirman, médicos daneses les colocaron un dispositivo intrauterino (DIU) con el fin de reducir la población de Groenlandia. Se cree que entre 1966 y 1970 se vieron afectadas 4500 mujeres y niñas. El pasado mes de octubre, 67 mujeres se manifestaron para exigir al Estado una indemnización, so pena de emprender accione

| etiquetas: groenlandia , nativos , mujeres , anticonceptivos , consentimiento
TooBased #1 TooBased
Cómo nos gusta el colonialismo a los europeos...
azathothruna #3 azathothruna
#1 Europedos, colonizadores,
Estoy buscando mas apodos.
#9 NoMeVeas *
#1 La parte buena es que la gente se dará cuenta que no fue el capitalismo (TM) , sino el expolio y saque de medio mundo, lo que nos hizo ricos.

Europa vencida por la misma propaganda que acabo con la URSS, mientras las elites pro anglos traidoras se hacen con el control del mismo, exactamente como paso en Rusia, jajajajajaj es que estoy viendo la jugada tan clara.
Sergio_ftv #7 Sergio_ftv
Pues por los 60's los negros no podían coincidir con los blancos en muchos sitios de la "tierra de la libertad", si hoy vemos lo que vemos con el abuso policial, en aquella época creo que nadie ni se lo puede imaginar porque además tenían total impunidad.
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Ojo Trump, casus belli al canto!
Gry #4 Gry
#2 No creo que Trump tenga problemas con eso, en los EEUU también han esterilizado a nativos americanos sin su consentimiento: en.wikipedia.org/wiki/Sterilization_of_Native_American_women
#11 chavi *
Márqueting. Es el primer paso. Esto va a ser rápido.

Y que conste que todo lo que denuncian es cierto y los daneses se han comportado como verdaderos Nazis.
Alakrán_ #10 Alakrán_
#6 No me verás a mi justificar ninguna anexión.
Alakrán_ #5 Alakrán_
#0 Antigua.

#6 NoMeVeas
#5 ¿enserio? De rabiosa actualidad, y tu mismo estarás repitiendo y compartiéndolo en un par de meses para justificar la anexión de Groenlandia.
#8 NoMeVeas *
Jajajjajajajaajaj

Es lo que tiene basarse en pura propaganda por décadas, todos en la historia han cometido crimenes y ahora los que han promovido esa propaganda , que coincide con los que peores crímenes han provocado en el mundo, lo van a usar para hacerse con el control del mundo.
