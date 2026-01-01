Una mujer mata a su bebé y esconde su cadáver en Madrid en fin de año

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil la detuvieron y finalmente localizaron el cuerpo. No pudo terminar peor el año en lo que a criminalidad se refiere en la capital. En Madrid, los agentes de la policía judicial de la Guardia Civil, con base en la localidad de Tres Cantos, fueron activados la tarde del 31 de diciembre. Un bebé había desaparecido y la sospecha es que su madre lo había asesinado y lo había tirado a un contenedor en la zona de Puerta de Hierro.