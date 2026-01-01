edición general
Una mujer mata a su bebé y esconde su cadáver en Madrid en fin de año

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil la detuvieron y finalmente localizaron el cuerpo. No pudo terminar peor el año en lo que a criminalidad se refiere en la capital. En Madrid, los agentes de la policía judicial de la Guardia Civil, con base en la localidad de Tres Cantos, fueron activados la tarde del 31 de diciembre. Un bebé había desaparecido y la sospecha es que su madre lo había asesinado y lo había tirado a un contenedor en la zona de Puerta de Hierro.

#1 minossabe
"La mujer podría padecer alguna enfermedad mental", dicen en el artículo. ¡Qué rápido aparecen los diagnósticos atenuantes cuando conviene!
#3 burgerconqueso
#1 logico, si es el padre, sale en todos los medios de comunicación, el resto de hombres nos tenemos que sentir culpables y casi que co-responsables moralmente. Pero si es la madre, una noticia medio camuflada y pobrecita que malita que debia de estar. Eso cuando no te ponen la definición del suicidio ampliado
#2 sliana
Madrid es la alfombra de España, un gran sitio donde esconder las cosas
