Mujer graba "lluvia de monos" en el que se ve cómo monos salvajes caen de los árboles en un parque estatal de Florida [ENG]  

El 16 de octubre, Trenda Kitchen disfrutaba de un paseo en kayak por los canales del parque estatal Silver Springs, cerca de Ocala (Florida), cuando la tranquilidad se vio interrumpida por docenas de monos juguetones que buscaban refrescarse lanzándose al agua desde los árboles. El parque alberga una saludable población de macacos rhesus salvajes no autóctonos. Según la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), los monos, nativos de Asia, llegaron a Silver Springs en la década de 1930, cuando escaparon de...