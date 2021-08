Una mujer afgana en Kabul: "Ahora tengo que quemar todo lo que he conseguido" [EN]

El domingo iba a la universidad cuando un grupo de mujeres salió corriendo del dormitorio de mujeres. Pregunté qué había pasado y me dijeron que la policía los estaba evacuando porque los talibanes habían llegado a Kabul y que golpearían a las mujeres que no tienen burka. Todas queríamos llegar a casa, pero no podíamos usar el transporte público. Los conductores no nos dejaban entrar porque no querían asumir la responsabilidad de transportar a una mujer. Los hombres alrededor se burlaban de las niñas y mujeres, riéndose de nuestro terror.