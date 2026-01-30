edición general
La muerte de una mujer ingresada en la UCI eleva a 46 los fallecidos del accidente de Adamuz

La muerte de una mujer de 43 años ingresada en cuidados intensivos del hospital Reina Sofía de Córdoba ha elevado este viernes a 46 el número de víctimas mortales por el accidente de Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, según fuentes del Ejecutivo. 28 de las víctimas de este siniestro, más de la mitad, eran de la provincia de Huelva. Patricia era vecina de La Palma del Condado. Tenía 43 años y era una de los muchos opositores que el domingo del accidente venía en el Alvia de Madrid de hacer el examen a Ayudante de instituciones penitenciaria

Pertinax #4 Pertinax *
#3 Es muy probable. Pero yo de alta velocidad no tengo puñetera idea. Ya veremos qué concluyen los expertos.
#1 audaz
una pena
Pertinax #2 Pertinax
#1 Y una desgracia.
#3 audaz
#2 evitable?
Raziel_2 #5 Raziel_2 *
#3 Espero que no, pero si fuese evitable, tambien espero que se entrulle bien entrullado a los responsables, tanto técnicos como políticos.

Aunque viendo los antecedentes, no se yo...
