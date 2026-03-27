·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6200
clics
Lo que tres mil pijos le están haciendo a Segovia
4821
clics
Bloqueos
3478
clics
Y ahora ¿qué hacemos?
3403
clics
El tinglao se cae
3236
clics
Dimona: el secreto nuclear mejor guardado de Israel, ahora expuesto por su guerra y la de EE.UU. contra Irán
más votadas
254
Un informe pericial constata que el cadáver de Haitam tenía 86 lesiones tras la actuación policial en la que murió
414
La reducción de ayudas a familias con hijos en paliativos, última prueba de la ‘hipocresía’ de Ayuso: “Tanto que habla de vida y cristiandad”
265
El tinglao se cae
411
Los países del norte empiezan a desconectarse de los gigantes tecnológicos de Estados Unidos [ENG]
409
Irán ha conseguido algo inédito en Oriente Medio: que EEUU tenga que abandonar sus bases militares
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
8
clics
Mueren dos palestinos en un ataque de colonos y una operación del Ejército de Israel en Cisjordania
En un primer incidente, un palestino identificado como Mohamad Faraj al Malhi, ha muerto tras recibir un disparo en la cabeza.
www.meneame.net/story/muere-palestino-15-anos-operacion-ejercito-israe
|
etiquetas
:
cisjordania
,
palestino
,
palestina
,
fid
,
israel
,
asesinados
,
muerto
9
0
0
K
128
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
0
0
K
128
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
josde
Mas bien seria: Asesinan a dos palestinos mas los colonos de Israel.
1
K
30
#2
Aokromes
#1
mejor: Asesinan a dos palestinos mas los terroristas de Israel.
2
K
43
#3
ur_quan_master
*
#2
Criminales israelís ejecutan de un disparo en la cabeza a un palestino y asesinan a otro durante una operación de limpieza étnica en Cisjordania.
0
K
12
#4
Heni
*
#3
El grupo terrorista autodenominado "
Colonos de Israel
" incursiona ilegalmente en territorio soberano del Estado Pelestino y asesina a dos de sus ciudadanos en un nuevo ataque terrorista, uno de ellos de un disparo en la cabeza imitando las acciones de la ya disuelta ETA
Hay pruebas de que el gobierno de Israel apoya y financia a este grupo terrorista desde hace años
0
K
11
#5
Zamarro
Ya veras como sale Pilar rahola en el programa de Risto a decir que es mentira, porque los que le pagan le han dicho que diga eso
0
K
9
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Hay pruebas de que el gobierno de Israel apoya y financia a este grupo terrorista desde hace años