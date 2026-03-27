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Mueren dos palestinos en un ataque de colonos y una operación del Ejército de Israel en Cisjordania

Mueren dos palestinos en un ataque de colonos y una operación del Ejército de Israel en Cisjordania

En un primer incidente, un palestino identificado como Mohamad Faraj al Malhi, ha muerto tras recibir un disparo en la cabeza. www.meneame.net/story/muere-palestino-15-anos-operacion-ejercito-israe

| etiquetas: cisjordania , palestino , palestina , fid , israel , asesinados , muerto
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5 comentarios
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josde #1 josde
Mas bien seria: Asesinan a dos palestinos mas los colonos de Israel.
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Aokromes #2 Aokromes
#1 mejor: Asesinan a dos palestinos mas los terroristas de Israel.
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ur_quan_master #3 ur_quan_master *
#2 Criminales israelís ejecutan de un disparo en la cabeza a un palestino y asesinan a otro durante una operación de limpieza étnica en Cisjordania.
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Heni #4 Heni *
#3 El grupo terrorista autodenominado "Colonos de Israel" incursiona ilegalmente en territorio soberano del Estado Pelestino y asesina a dos de sus ciudadanos en un nuevo ataque terrorista, uno de ellos de un disparo en la cabeza imitando las acciones de la ya disuelta ETA

Hay pruebas de que el gobierno de Israel apoya y financia a este grupo terrorista desde hace años
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#5 Zamarro
Ya veras como sale Pilar rahola en el programa de Risto a decir que es mentira, porque los que le pagan le han dicho que diga eso xD
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menéame