Mueren en Andalucía una mujer de 61 años y un joven de 22 por golpes de calor

En los dos casos, la exposición a altas temperaturas se produjo en la vía pública y ambos víctimas presentaban antecedentes de factores de riesgo.

nilien #1 nilien
Según lo que pone en la noticia la mujer de 61 años murió mientras trabajaba en la vía pública. He mirado un poco por ahí y no he encontrado más detalles. Pero si ha sido así, qué hacía trabajando en la calle en plena ola de calor, con más de 60 años?

Espero que si era barrendera o parte de algún servicio de limpieza, como ha pasado en casos anteriores, o estuviera trabajando en algo que tendría que haberse parado por el calor, se monte una bien grande para que no vuelva a pasar...
