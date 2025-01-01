·
Mueren en Andalucía una mujer de 61 años y un joven de 22 por golpes de calor
En los dos casos, la exposición a altas temperaturas se produjo en la vía pública y ambos víctimas presentaban antecedentes de factores de riesgo.
|
etiquetas
:
muerte
,
andalucía
,
dos
,
personas
,
golpes
,
calor
1 comentarios
#1
nilien
Según lo que pone en la noticia la mujer de 61 años murió mientras trabajaba en la vía pública. He mirado un poco por ahí y no he encontrado más detalles. Pero si ha sido así, qué hacía trabajando en la calle en plena ola de calor, con más de 60 años?
Espero que si era barrendera o parte de algún servicio de limpieza, como ha pasado en casos anteriores, o estuviera trabajando en algo que tendría que haberse parado por el calor, se monte una bien grande para que no vuelva a pasar...
