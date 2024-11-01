Muere un vecino de Ubrique corneado por un toro en las fiestas de la localidad  

Un hombre ha fallecido este domingo en Ubrique, tras ser corneado por un toro en las fiestas de la localidad. El hombre fue corneado varias veces cuando intentaba esquivar al segundo toro en las fiestas del Toro del Gayumbo. Los hechos se han producido en la segunda de las sueltas de esta celebración. La víctima es un hombre de unos 57 años de edad, vecino de Ubrique. El vídeo, acortado (sin cornadas), puede verse: www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/video-espeluznante-cogid
Saludos.
Es triste que tenga que ser así, pero sería una manera muy directa de acabar con muchos de estos esperpénticos y terribles actos.