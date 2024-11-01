edición general
Muere un vecino de Ubrique corneado por un toro en las fiestas de la localidad  

Un hombre ha fallecido este domingo en Ubrique, tras ser corneado por un toro en las fiestas de la localidad. El hombre fue corneado varias veces cuando intentaba esquivar al segundo toro en las fiestas del Toro del Gayumbo. Los hechos se han producido en la segunda de las sueltas de esta celebración. La víctima es un hombre de unos 57 años de edad, vecino de Ubrique. El vídeo, acortado (sin cornadas), puede verse: www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/video-espeluznante-cogid

EsUnaPreguntaRetórica #4 EsUnaPreguntaRetórica
Al menos murió haciendo lo que más le gustaba: el gilipollas.
valandildeandunie #1 valandildeandunie
Que se mejore.

Saludos.
Khadgar #2 Khadgar
Juega a juegos estúpidos...
#3 Pixmac
¿Estas muertes podrían considerarse suicidio? Un señor de 57 años haciendo el chorra delante de un toro que no desea estar ahí podría ser como si alguien se mete en la jaula de un león.
calde #5 calde *
#3 No, yo creo que deberían juzgar al responsable del acto por homicidio por imprudencia, como se hace en el resto de casos.

Es triste que tenga que ser así, pero sería una manera muy directa de acabar con muchos de estos esperpénticos y terribles actos.
Shuquel #6 Shuquel
Im-presionante
