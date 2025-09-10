edición general
Muere un vecino de Gelves (Sevilla) al que dejó tetrapléjico el virus del Nilo

Un vecino de Gelves (Sevilla) de 66 años ha fallecido este martes en el Hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla, donde ingresó el 24 de agosto de 2024 tras ser picado por un mosquito que le transmitió el virus del Nilo y lo dejó tetrapléjico. Según ha explicado a EFE su esposa y se refleja en los informes médicos, el hombre acudió en agosto del pasado año a Urgencias del hospital Virgen del Rocío con fiebre y malestar general, y le realizaron una radiografía y una analítica, aunque fue enviado a su casa porque la doctora que le atendió...

Tunguska08Chelyabinsk13
"El virus del Nilo deja ocho fallecidos en Andalucía en lo que va de año"

Hostia... el mosquito ese, ya será el animal salvaje que más muertes causa en España, seguramente. Tras las muertes por hasta de toro, en el caso de domesticados.
jewel_throne
La actriz MIra Furlan (la embajadora Delenn en Babylon 5 y Danielle Rousseau en Lost) murió por complicaciones relacionadas con el Virus del Nilo.....así que poca broma con ello.
Carnedegato
Claro, porque lo del Virus del Nilo es pura “mala suerte”, nada que ver con abrir la puerta de par en par a cualquiera que llegue en patera sin control sanitario ni registro. Ya sabemos: el mosquito es el malo, la culpa es del calor, del cambio climático o de que la abuela fuma. Mientras tanto, un vecino de Gelves muere y la PSOE sigue entretenida en repartir subvenciones a Marruecos y en criminalizar al agricultor que quema rastrojos. Eso sí: levantar un muro sanitario sería “xenófobo”, pero enterrar españoles por enfermedades importadas debe ser “solidaridad europea”.
