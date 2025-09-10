Muere un vecino de Gelves (Sevilla) al que dejó tetrapléjico el virus del Nilo

Un vecino de Gelves (Sevilla) de 66 años ha fallecido este martes en el Hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla, donde ingresó el 24 de agosto de 2024 tras ser picado por un mosquito que le transmitió el virus del Nilo y lo dejó tetrapléjico. Según ha explicado a EFE su esposa y se refleja en los informes médicos, el hombre acudió en agosto del pasado año a Urgencias del hospital Virgen del Rocío con fiebre y malestar general, y le realizaron una radiografía y una analítica, aunque fue enviado a su casa porque la doctora que le atendió...