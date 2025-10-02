Muere un trabajador de MSF y otros cuatro resultan heridos en un ataque israelí en Gaza

La oenegé Médicos Sin Fronteras (MSF) ha informado este jueves de que un ataque llevado a cabo por el Ejército de Israel en la Franja de Gaza ha matado a uno de sus trabajadores y ha herido a otros cuatro, uno de los cuales se encuentra en estado crítico. MSF ha identificado al fallecido como Omar Hayek, de 42 años, y ha lamentado que se trata de su decimocuarto trabajador asesinado en Gaza desde el 7 de octubre de 2023.