Muere un trabajador de MSF y otros cuatro resultan heridos en un ataque israelí en Gaza

La oenegé Médicos Sin Fronteras (MSF) ha informado este jueves de que un ataque llevado a cabo por el Ejército de Israel en la Franja de Gaza ha matado a uno de sus trabajadores y ha herido a otros cuatro, uno de los cuales se encuentra en estado crítico. MSF ha identificado al fallecido como Omar Hayek, de 42 años, y ha lamentado que se trata de su decimocuarto trabajador asesinado en Gaza desde el 7 de octubre de 2023.

"Fue asesinado en una parada de autobús mientras se dirigía al trabajo", ha lamentado la oenegé, que ha explicado que el equipo de la organización se dirigía al hospital de campaña en el que opera en Deir al Balá y que iban identificados con chaleco.
Entre los heridos hay un fisioterapeuta, un cirujano ortopédico, un responsable de suministros y un asistente de finanzas. También han resultado heridos familiares de los miembros y trabajadores de MSF.
