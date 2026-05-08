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Muere un segundo guardia civil persiguiendo una narcolancha

Muere un segundo guardia civil persiguiendo una narcolancha

Un segundo guardia civil ha muerto tras el choque de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha a 80 millas de la costa de Huelva. El fallecido se suma a la muerte de Germán P., agente con tres décadas de servicio. Dos guardias resultaron heridos graves, y trasladados de urgencia al hospital de Jerez, donde uno ha fallecido. Otro guardia fue herido leve. La AUGC lamenta la tragedia y destaca el alto riesgo al que se enfrentan las unidades marítimas en la lucha contra el narcotráfico.

| etiquetas: guardia civil , huelva , muerte , narcotrafico
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3 comentarios
4 1 0 K 52 actualidad
#2 trasparente
Pues que les den plomo de una puta vez a los de las narco lanchas. Y que hundan todas las narcolqnchas aunque estén aparcadas fuera de las aguas españolas. Ya vale de buenismo.
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cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#2 Es que hay mucho beneficiado de esto. Incluso entre las fuerzas de seguridad. Es todo una pantomima.
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menéame