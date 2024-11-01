edición general
Muere el primer oficial del ejército israelí en la gran ofensiva contra Hamás en Ciudad de Gaza

Muere el primer oficial del ejército israelí en la gran ofensiva contra Hamás en Ciudad de Gaza

Un oficial del ejército israelí ha muerto este lunes durante la gran ofensiva del país hebreo para tomar Ciudad de Gaza, según han informado las IDF y recoge el diario The Times of Israel. El soldado asesinado, de 27 años, ha sido identificado como el oficial Shahar Netanel Bozaglo y era el comandante de compañía del 77º Batallón de la 7ª Brigada Blindada. Según una investigación inicial de las FDI, un operativo de Hamás disparó un lanzacohetes contra uno de los tanques, hiriendo al oficial...

GeneWilder
¿El lanzacohetes está bien?
txepel
Los soldados no son “asesinados” en combate. Asesinar es lo que probablemente estaba haciendo él.
AntiTankie
Asesinado tampoco
shake-it
Me temo que a muy poquita gente le va a apenar esta muerte...
Yorga77
#1 Ha los gerifaltes Israelís los primeros. No viste como pasaron de los militares que se quejaban de que los problemas psicológicos de las ordenes les provocaban una oleada de suicidios y problemas mentales.
Free_palestine
Que asco de panfleto

El soldado asesinado

Mientras tanto, los ataques de Israel dejan muertos, pero Israel no los asesina :wall:

www.20minutos.es/internacional/israel-palestina-defensa-civil-gaza-inf

Por cierto, pena 0 por el oficial genocida muerto
mariKarmo
Una víctima entre las más de 60.000. Nadie lo va a notar.
XtrMnIO
Ha muerto un terrorista mientras cometía atentados y mataba inocentes.
Khanbaliq
Que se mejore
shake-it
#2 Infórmeme de cualquier cambio en su estado...
Andreham
27 años y comandante (de compañía) lol
AlexGuevara
Un genocida muerto en acto de combate
BrujaAveria
El soldado "asesinado". OK.
rodriarevalo
Ésto solo va a redoblar la ofensiva...
Bl4ckAngel
Un héroe pasa su nación, demasiado ha aguantado a estos hijos de la gran....de Hamás, querían guerra pues ahí la tienen. Ahora escondidas bajo colegios, casas y hospitales como putas ratas. Una a una caerán. Israel {0x1f4aa} {0x1f4aa}

Pd: Me la suda el karma
