Muere el primer oficial del ejército israelí en la gran ofensiva contra Hamás en Ciudad de Gaza

Un oficial del ejército israelí ha muerto este lunes durante la gran ofensiva del país hebreo para tomar Ciudad de Gaza, según han informado las IDF y recoge el diario The Times of Israel. El soldado asesinado, de 27 años, ha sido identificado como el oficial Shahar Netanel Bozaglo y era el comandante de compañía del 77º Batallón de la 7ª Brigada Blindada. Según una investigación inicial de las FDI, un operativo de Hamás disparó un lanzacohetes contra uno de los tanques, hiriendo al oficial...