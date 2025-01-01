Muere el piloto Chris Raschke al estrellarse su bólido a 450km/h mientras buscaba batir un récord de velocidad en tierra

Los organizadores de una carrera en el famoso salar de Bonneville en Utah, EE.UU., confirmaron que un veterano piloto murió el domingo en un accidente a 455 km/h cuando intentaba batir el récord de velocidad en tierra. El piloto Chris Raschke perdió el control de su vehículo con forma de cohete luego de haber avanzado tres kilómetros, según un comunicado de la Asociación de Cronometraje del Sur de California, que organiza la Semana de la Velocidad, un evento que se celebra desde la década de 1940.