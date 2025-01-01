edición general
39 meneos
48 clics
Muere la mujer que estuvo retenida por su pareja 12 días en Llíria tras precipitarse desde su vivienda

Muere la mujer que estuvo retenida por su pareja 12 días en Llíria tras precipitarse desde su vivienda

La mujer que fue encerrada y violada por su pareja en su domicilio de la localidad de Llíria (Valencia) durante 12 días a finales de julio ha fallecido este lunes al precipitarse desde la vivienda en la que se encontraba, han informado a EFE fuentes de la investigación. Según la principal hipótesis de los investigadores, se habría arrojado voluntariamente desde el domicilio. Agentes de la Guardia Civil detuvieron a finales de julio a un hombre de 57 años por encerrar y violar a su pareja en su domicilio de Llíria durante 12 días y someterla a

| etiquetas: muere , mujer , retenida , pareja , llíria , precipitarse , vivienda
31 8 0 K 420 mnm
10 comentarios
31 8 0 K 420 mnm
Comentarios destacados:    
#2 Leon_Bocanegra
Espero que esto entre como cargo de asesinato, homicidio o como cojones se diga. Pero evidentemente lo es.
4 K 66
#8 el_gran_reset *
#2 homicidio porque se ha suicidado
0 K 17
Pertinax #1 Pertinax *
Relacionada si no me equivoco.
www.meneame.net/m/actualidad/retiene-durante-doce-dias-pareja-valencia

Un hijo de puta patrio.
2 K 43
#9 el_gran_reset
#1 entre los patrios y los metecos la llevamos clara
1 K 36
Pertinax #10 Pertinax *
#9 Sinergias, se llaman sinergias. Ya puedes hacer las políticas de concienciación que quieras, que si no dejan de llegar sinergias que no puedes mandar a su puta casa a la mínima...
1 K 36
ChatGPT #3 ChatGPT
Madre mía , qué desgracias…
1 K 17
Rorschach_ #4 Rorschach_
'... se habría arrojado voluntariamente ...'

Digno del #20Mierdas.
0 K 12
Stieg #5 Stieg
No he entendido el artículo. Sí detuvieron al violador, ¿qué hacía ella aún retenida?
0 K 7
mecha #6 mecha
#5 el primer párrafo de la entradilla: La mujer que fue encerrada [...] durante 12 días a finales de julio.

Se entiende que hace unos días la liberaron. Imagino que no ha aguantado más y se ha suicidado.
2 K 21
Stieg #7 Stieg
#6 Ahora lo he entendido, gracias. Anyway, pobre mujer, vaya mierda.
0 K 7

menéame