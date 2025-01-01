Muere la mujer que estuvo retenida por su pareja 12 días en Llíria tras precipitarse desde su vivienda

La mujer que fue encerrada y violada por su pareja en su domicilio de la localidad de Llíria (Valencia) durante 12 días a finales de julio ha fallecido este lunes al precipitarse desde la vivienda en la que se encontraba, han informado a EFE fuentes de la investigación. Según la principal hipótesis de los investigadores, se habría arrojado voluntariamente desde el domicilio. Agentes de la Guardia Civil detuvieron a finales de julio a un hombre de 57 años por encerrar y violar a su pareja en su domicilio de Llíria durante 12 días y someterla a
Un hijo de puta patrio.
Digno del #20Mierdas.
Se entiende que hace unos días la liberaron. Imagino que no ha aguantado más y se ha suicidado.