Muere Mircea Lucescu, el rostro mundial del fútbol rumano

El técnico sufrió un doble infarto tras abandonar la selección rumana el pasado viernes. “El señor Mircea Lucescu fue uno de los entrenadores y jugadores de fútbol rumanos con más títulos, el primero en clasificar a la selección nacional rumana para un Campeonato Europeo en 1984. Generaciones de rumanos crecieron con su imagen en sus corazones, como un símbolo nacional. ¡Que Dios lo bendiga!”, señaló el centro hospitalario en un comunicado de prensa.