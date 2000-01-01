Muere José María Sánchez Silva, el teniente coronel que rompió el armario en el Ejército en 2000

El teniente coronel José María Sánchez Silva falleció este lunes, a los 74 años. Referente del colectivo LGTBIQ+, fue el primer militar de alta graduación en España que reconoció públicamente su homosexualidad (2000) y convirtió su gesto en una palanca de cambio dentro y fuera de los cuarteles. En los años posteriores, denunció las consecuencias de su gesto: el aislamiento y los “muros de silencio” que le acompañaron en destinos y pasillos. A mediados de la década siguiente decidió dejar el servicio activo, convencido de que el coste person...