Muere John Lennon: 45 años de un magnicidio provocado por el ansia de fama (y repleto de referencias a la cultura popular)

La historia está llena de personajes que eligieron pasar a la posteridad no por su talento, sino por su capacidad para destruir lo bello y lo valioso que les rodeaba. El año 356 a.C, por ejemplo, Eróstrato quemó el templo de Artemisa; en los años 50 del siglo XX, el monje budista Hayashi Yoken prendió fuego al Pabellón Dorado Kinkaku-ji de Kioto y el 8 de diciembre de 1980, Mark David Chapman decidió hacerse famoso por asesinar a John Lennon.