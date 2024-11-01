edición general
Muere John Lennon: 45 años de un magnicidio provocado por el ansia de fama (y repleto de referencias a la cultura popular)

La historia está llena de personajes que eligieron pasar a la posteridad no por su talento, sino por su capacidad para destruir lo bello y lo valioso que les rodeaba. El año 356 a.C, por ejemplo, Eróstrato quemó el templo de Artemisa; en los años 50 del siglo XX, el monje budista Hayashi Yoken prendió fuego al Pabellón Dorado Kinkaku-ji de Kioto y el 8 de diciembre de 1980, Mark David Chapman decidió hacerse famoso por asesinar a John Lennon.

azathothruna
Yo prefiero la leccion del tio de iron man 3
Anonimato es la clave
Desde ahi puedes hacer o decir o pensar cosas que harian que dios y el diablo firmen una alianza
alcama
Culpa de las redes sociales
