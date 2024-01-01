edición general
15 meneos
50 clics
Muere Isabel Guerrero, la niña que fue diagnosticada de cáncer a la que vez que su padre

Muere Isabel Guerrero, la niña que fue diagnosticada de cáncer a la que vez que su padre  

Isabel Guerrero, la niña de 12 años que haciendo honor a su apellido luchó por superar un cáncer, ha fallecido en el hospital de la Paz de Madrid. Se da la fatal circunstancia de que Isa, como la conocían todos, fue diagnosticada de su enfermedad el mismo día en que su padre, Dani era operado, también de cáncer. Isa, que cumplió 12 años hace dos semanas, se convirtió en una destacada voz para visibilizar el cáncer infantil. Incluso escribió un cuento que muchos famosos, como Paula Echevarría, ayudaron a difundir.

| etiquetas: niña 12 años , diagnosticada de cancer , al mismo tiempo que su padre
13 2 0 K 163 actualidad
4 comentarios
13 2 0 K 163 actualidad
Torrezzno #3 Torrezzno
Por cuestiones que no vienen al caso conozco bastante bien la asociación UAPO, allí he conocido un puñado de casos donde dos y hasta tres personas de la misma familia, convivientes, tienen cancer, y a la vez como este caso.

Me lleva a pensar que los factores ambientales pueden ser mas influyentes de lo que se cree
5 K 68
porquiño #4 porquiño *
#3 exacto! La suma de factores genotipos y ambientales es de suma importancia. A veces no se sabe cuál es más importante.
0 K 10
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
En septiembre de 2024 le fueron descubiertos dos tumores a la niña. Uno benigno en el pulmón y un sarcoma extremadamente raro, del que solo se contabilizan 25 casos en el mundo, en la cabeza.
DEP esa niña.
3 K 53
Expat_Guinea_Ecuatorial #2 Expat_Guinea_Ecuatorial *
Se deberia haber hecho hace mucho algo parecido al proyecto Manhattan pero contra el cancer. Biden lo propuso pero quedo en nada
1 K 21

menéame