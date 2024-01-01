Muere Isabel Guerrero, la niña que fue diagnosticada de cáncer a la que vez que su padre  

Isabel Guerrero, la niña de 12 años que haciendo honor a su apellido luchó por superar un cáncer, ha fallecido en el hospital de la Paz de Madrid. Se da la fatal circunstancia de que Isa, como la conocían todos, fue diagnosticada de su enfermedad el mismo día en que su padre, Dani era operado, también de cáncer. Isa, que cumplió 12 años hace dos semanas, se convirtió en una destacada voz para visibilizar el cáncer infantil. Incluso escribió un cuento que muchos famosos, como Paula Echevarría, ayudaron a difundir.