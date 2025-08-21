Muere Frank Caprio, el juez que conquistó las redes con su compasión

Caprio se hizo conocido por el programa de televisión “Atrapados en Providencia”, donde atendía juicios menores, como multas de tráfico o denuncias por música alta, siempre con la filosofía de entender a fondo las circunstancias personales de los acusados, y no castigar, sino educar y rehabilitar siendo flexible y mediando antes de imponer una condena.
| etiquetas: juez , frank , caprio , multas
Eran pequeñas multas de trafico e infracciones leves y siempre a gente de escasos recursos como veteranos, inmigrantes o madres solteras.
El de la madre soltera le pregunto a la hija la pena que debía ponerle, ofreciéndole la posibilidad de que la pena fuera cero dólares y la cabrona de la hija se fue a ponerle una multa de cien dólares, muy simpático.
Se le veía un hombre afable, que la tierra le sea leve, requiescat.