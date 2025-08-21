edición general
Muere Frank Caprio, el juez que conquistó las redes con su compasión

Caprio se hizo conocido por el programa de televisión “Atrapados en Providencia”, donde atendía juicios menores, como multas de tráfico o denuncias por música alta, siempre con la filosofía de entender a fondo las circunstancias personales de los acusados, y no castigar, sino educar y rehabilitar siendo flexible y mediando antes de imponer una condena.

sxentinel #2 sxentinel
He visto algún video suyo en Youtube.

Eran pequeñas multas de trafico e infracciones leves y siempre a gente de escasos recursos como veteranos, inmigrantes o madres solteras.
El de la madre soltera le pregunto a la hija la pena que debía ponerle, ofreciéndole la posibilidad de que la pena fuera cero dólares y la cabrona de la hija se fue a ponerle una multa de cien dólares, muy simpático.

Se le veía un hombre afable, que la tierra le sea leve, requiescat.
#5 Tensk
Sin entrar en la noticia, además de tener ya un buen puñado de años, llevaba tiempo con cáncer de páncreas.
Ppgol #3 Ppgol
sí, yo también había visto algún vídeo en Youtube. Lo de quitar las multas más que por compasión, en ocasiones parecía más por sentido común.
platypu #4 platypu
#3 Bueno, la mayoria de jueces y politicos carecen de sentido comun
JackNorte #1 JackNorte
Cuando la compasion es noticia desde una posicion de poder.
Furiano.46 #6 Furiano.46
Paz para los caídos. Parecía un buen hombre, con sentido común
#7 Luiskelele
Era el tipo perfecto para juzgar ese tipo de casos. Una lástima.
