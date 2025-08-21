Muere Frank Caprio, el juez que conquistó las redes con su compasión

Caprio se hizo conocido por el programa de televisión “Atrapados en Providencia”, donde atendía juicios menores, como multas de tráfico o denuncias por música alta, siempre con la filosofía de entender a fondo las circunstancias personales de los acusados, y no castigar, sino educar y rehabilitar siendo flexible y mediando antes de imponer una condena.