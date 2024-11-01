edición general
Muere David de la Chica, músico de 'los Delinqüentes', a los 50 años

El mundo de la música española, y más concretamente la escena del flamenco-rock, se encuentra de luto tras el fallecimiento de David de la Chica Santos, artísticamente conocido como Davile. El músico jerezano ha muerto a los 50 años de edad en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz a causa de un infarto. Se encontraba en dicho centro hospitalario a la espera de una intervención quirúrgica, tras haber atravesado varias semanas marcadas por complicaciones en su estado de salud.

CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
vaya una lastima, un grupo tan talentoso y que drama con sus integrantes, como er migue tan joven y de la misma forma
