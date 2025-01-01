edición general
Muere el astronauta estadounidense Jim Lovell, comandante del 'Apollo 13'

El astronauta estadounidense Jim Lovell, comandante del fallido 'Apollo 13' y participante en otras misiones en el espacio, ha muerto a los 97 años, ha informado este viernes la agencia espacial norteamericana, la NASA. La agencia también ha querido recordar su participación en las misiones 'Gemini' y en el 'Apollo 8', pionera esta última en ser la primera en la que la NASA utilizó un cohete Saturn V y que logró orbitar la Luna. "Demostró que el aterrizaje lunar estaba a nuestro alcance", ha destacado Duffy en su comunicado.

cocococo
— Houston, aquí Apolo, ¿me recibe?
— Apolo, aquí Houston ¿Qué Apolo?
— Houston, aquí Apolo, Apolo 13
— Apolo, aquí Houston, agárramela que me crece
Putirina
#5 No tienes vergüenza ninguna ni el más mínimo respeto, pero me has arrancado una carcajada y tienes mi positivo.

De todos modos has sido un chico malo y no te lo perdono.
elTieso
Ya no tiene ningún problema, Houston.
oblitum
a ver si esta vez llega a la luna de verdad
Projectsombra
D.E.P Es triste ver como los hombres que pisaron otro mundo mueren y seguimos sin poder volver a ver lo que ellos vieron.
pip
#2 mandar gente a otros planetas, si no es para que se queden allí a vivir, está muy sobrevalorado. Los robots pueden hacer muchas cosas útiles sin necesidad de arriesgar la vida de nadie.
Don_Pixote
#2 Jim Lovell nunca pisó la Luna, y por eso es famoso..
sald64059
#4 quien?
