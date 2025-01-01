Muere el astronauta estadounidense Jim Lovell, comandante del 'Apollo 13'

El astronauta estadounidense Jim Lovell, comandante del fallido 'Apollo 13' y participante en otras misiones en el espacio, ha muerto a los 97 años, ha informado este viernes la agencia espacial norteamericana, la NASA. La agencia también ha querido recordar su participación en las misiones 'Gemini' y en el 'Apollo 8', pionera esta última en ser la primera en la que la NASA utilizó un cohete Saturn V y que logró orbitar la Luna. "Demostró que el aterrizaje lunar estaba a nuestro alcance", ha destacado Duffy en su comunicado.