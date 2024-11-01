edición general
Muere una anciana tras caerle encima un hombre que trataba de suicidarse

Aunque se encuentra en estado crítico, los médicos han descartado que exista riesgo de muerte. Ahora, el hombre está acusado de homicidio.

#5 Hombre_de_Estado
Creo que es la única vez que he leído una noticia dónde sí que sería legítimo hablar de "suicidio ampliado". Y quizá, ni en este caso.
Cantro #2 Cantro
El hombre pensaba que tenía problemas antes
autonomator #1 autonomator
"ha perdido la vida en Milán"
voto sensacionalista por la intención de clickbait
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#1 ¿Donde hacen las gomas de borrar?
skaworld #4 skaworld
#1 #3 Si vamos a hacer clickbait hagamoslo bien

Video del suceso, imagenes fuertes
youtu.be/l5aZJBLAu1E?si=EEDNHHfQlG6Q-f2Y
#6 Hombre_de_Estado
#4 Alleluja !!! xD
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo
#1 es un suceso tan rocambolesco que no veo clickbait en el hecho de que no se haya producido en España.
