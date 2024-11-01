Muere el actor Matt Clark, reconocido por su participación en la película Regreso al Futuro

El actor estadounidense Matt Clark, conocido por su participación en “Regreso al Futuro III”, murió este 15 de marzo de 2026 a los 89 años en su casa en Austin, Texas. De acuerdo con reportes difundidos por medios internacionales, el fallecimiento ocurrió por complicaciones derivadas de una cirugía de espalda. Clark desarrolló una extensa trayectoria en cine y televisión durante varias décadas, consolidándose como uno de los actores de reparto más constantes en producciones estadounidenses, particularmente en películas del género western.