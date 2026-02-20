edición general
El mueble valenciano arrasa en Francia: el país galo se gasta 171 millones de euros en comprar mobiliario hecho en la C. Valenciana

El mueble valenciano arrasa en Francia: el país galo se gasta 171 millones de euros en comprar mobiliario hecho en la C. Valenciana

La Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España (Anieme) ha presentado este viernes el informe de resultados del comercio exterior del sector de 2025. Al cierre del año, los datos confirman un aumento del 5 % de las ventas internacionales de mobiliario español, lo que supone una cifra de 3.146 millones de euros. Cataluña (32,8 %) y la Comunitat Valenciana (21,4 %) ostentan el liderazgo nacional. Juntas suman el 54,2 % del total exportado.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
La industria genera valor, trabajo, riqueza. Solo teneis que ver como crece la renta per capita en Castellón y en Alicante está la gente con menor renta de España.

Industria = riqueza
Turismo = pobreza
Spirito #2 Spirito
Me alegro un montón.
#3 cocococo
¿Están hechos con madera de naranjo?
