Lo que mucha gente no entiende de la clase trabajadora de EE.UU. [ENG]

La clase trabajadora de EE.UU. no resiente contra los ganadores millonarios, pero sí con la arrogancia del elitismo de los sectores profesionales. Las aleccionadoras liberales a los hombres para que acepten empleos de cuello rosa no pueden competir con las promesas de Trump de un retorno de los viejos empleos. Esto crea una cultura de clase que prima sobre el cuestionamiento de género. Además, la clase trabajadora no es pobre y no se identifica con las políticas progresistas para ayudar a los pobres.