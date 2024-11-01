MSN Messenger: La era en la que aprendimos a vivir conectados

Ver la pantalla de inicio de Windows Live Messenger es, para toda una generación, activar un resorte de memoria sensorial. No es solo el recuerdo de un software; es el eco de los zumbidos, el sonido de las notificaciones al iniciar sesión y esa coreografía de los muñecos verde y azul girando mientras esperábamos que el módem hiciera su magia. Antes de que las redes sociales se convirtieran en ecosistemas de algoritmos y scroll infinito...