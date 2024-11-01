edición general
3 meneos
22 clics
MSN Messenger: La era en la que aprendimos a vivir conectados

MSN Messenger: La era en la que aprendimos a vivir conectados

Ver la pantalla de inicio de Windows Live Messenger es, para toda una generación, activar un resorte de memoria sensorial. No es solo el recuerdo de un software; es el eco de los zumbidos, el sonido de las notificaciones al iniciar sesión y esa coreografía de los muñecos verde y azul girando mientras esperábamos que el módem hiciera su magia. Antes de que las redes sociales se convirtieran en ecosistemas de algoritmos y scroll infinito...

| etiquetas: historia , internet , msn messenger , nostalgia , software , windows
3 0 0 K 24 tecnología
7 comentarios
3 0 0 K 24 tecnología
skaworld #4 skaworld
#3 mi nick es el mismo desde el IRC o sea q... xD
0 K 12
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
#4 que viejos somos xD
1 K 21
ElRelojero #7 ElRelojero
¿ y el ICQ qué? Creo que se llamaba así, ese de la florecilla y que hacía un sonido como cu-cu.
0 K 9
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Yo era de IRC...
0 K 9
skaworld #2 skaworld
#1 PeDazoTeTas_18 eres tu?
0 K 12
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
#2 Uhmmmm tengo buenas tetas si, pero no, usaba otro nick y perdía mucho el tiempo en #punk jugando al trivial de música xD
0 K 9
Ah_no_nimo #6 Ah_no_nimo
Buenas horas me eche manteniendo 10 conversaciones simultaneas y ahora me estreso si me hablan dos personas a la vez en el teams del trabajo xD
0 K 8

menéame