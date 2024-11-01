MrBeast compra el banco Step para enseñar a sus casi 500 millones de suscriptores a ahorrar e invertir

Si nos vamos a la lista de YouTubers con más suscriptores del mundo, hay uno que destaca por encima de los demás: Jimmy Donaldson, el que todos conocemos como MrBeast. Mientras MrBeast sigue produciendo contenido para YouTube de forma regular, emprende su nuevo camino con la compra de Step, un neobanco con sede en EE.UU. de servicios financieros que se ha diseñado pensando en adolescentes y jóvenes adultos con la intención de hacer el proceso de ahorros e inversiones más fácil y a su vez fomentar la educación financiera de estos.
| etiquetas: mrbeast , youtuber , banco , step , educación financiera
Y no hace falta que hablemos de que en realidad se lo compra para ganar más dinero y no para "educar financieramente" a nadie, ¿verdad?
Va a ser verdad eso de que la fama corrompe.
Si el estado recuperase su función de creación monetaria, podría invertir en cosas prácticas y útiles para la sociedad...
Y si no lo hiciera, se cambia a los líderes del estado.
