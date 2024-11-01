edición general
MrBeast compra el banco Step para enseñar a sus casi 500 millones de suscriptores a ahorrar e invertir

Si nos vamos a la lista de YouTubers con más suscriptores del mundo, hay uno que destaca por encima de los demás: Jimmy Donaldson, el que todos conocemos como MrBeast. Mientras MrBeast sigue produciendo contenido para YouTube de forma regular, emprende su nuevo camino con la compra de Step, un neobanco con sede en EE.UU. de servicios financieros que se ha diseñado pensando en adolescentes y jóvenes adultos con la intención de hacer el proceso de ahorros e inversiones más fácil y a su vez fomentar la educación financiera de estos.

Me pregunto por qué esta sociedad permite que una sola persona tenga el suficiente poder como para comprarse un banco entero.

Y no hace falta que hablemos de que en realidad se lo compra para ganar más dinero y no para "educar financieramente" a nadie, ¿verdad?
#1 MrBeast parecía un tío majete al principio que hacía vídeos a lo grande y poco más, pero ya lleva un tiempo intentando meterse en el tema de las finanzas, lo que chirría bastante. Sabiendo que es un tío que tiene muchísimo éxito entre niños y adolescentes miedo me da lo que puede pasar si deciden confiarle todo su dinero.

Va a ser verdad eso de que la fama corrompe.
#1 Es una de las consecuencias de la privatización de la creación de dinero, los bancos privados son los que crean una inmensa mayoría del dinero, luego es normal que esa creación se concentre en cosas absurdas y no productivas.
Si el estado recuperase su función de creación monetaria, podría invertir en cosas prácticas y útiles para la sociedad...
Y si no lo hiciera, se cambia a los líderes del estado.
si no tienes un banco es porque no quieres, el popular se vendía por 1€ :troll:
Suena a publicidad encubierta
Chiringuito financiero que acabará en fraude, me juego medio Bitcoin!!!! :troll:
#2 cierto, huele a tongo, acabo de buscar en google:

"Banco Step Multifuncional
Entrena Virtual - SHOP

Este banco permite realizar una gran variedad de ejercicios, desde simples ejercicios de cardio hasta complejos movimientos de fuerza y flexibilidad. Además, ..."

xD xD xD
500 millones. Que barbaridad
La sonrisa de este tío es muy inquietante.
