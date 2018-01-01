edición general
Mozilla advierte que Alemania podría declarar pronto ilegales los bloqueadores de anuncios [ENG]

Un fallo reciente del Tribunal Supremo Federal de Alemania (BGH) ha reavivado una batalla legal sobre si los bloqueadores de anuncios basados en navegadores infringen los derechos de autor, lo que aumenta los temores sobre una posible prohibición de las herramientas en el país. El caso se deriva de la demanda de la empresa de medios online Axel Springer contra Eyeo, el creador de la popular extensión de navegador Adblock Plus. Axel Springer dice que los bloqueadores de anuncios amenazan su modelo de generación de ingresos.

Trifasico #1 Trifasico *
"los bloqueadores de anuncios basados en navegadores infringen los derechos de autor"
:shit: :shit: :shit:

En 2018, el Tribunal Supremo alemán (BGH) falló a favor de Eyeo (empresa detrás de Adblock Plus), confirmando que bloquear anuncios no infringe el copyright ni constituye competencia desleal.

Esta demanda es descabellada, y no ira a ninguna parte
TikisMikiss #7 TikisMikiss
#1 "Esta demanda es descabellada y no irá a ninguna parte"

Juez español: sujétame el cubata

www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13287968/03/25/laliga-y-las-te
#9 Eukherio
#1 Terminan dándole más publicidad a los bloqueadores. Siempre cuento que vi como mi madre leía un artículo de un periódico en el móvil sin bloqueador, y la verdad es que es una experiencia miserable, iban como a tres anuncios por párrafo, y de vez en cuando uno que cubría toda la pantalla.
#3 pcmaster
Si no abusaran con los anuncios la gente no usaría bloquadores.
alpoza #8 alpoza *
#3 Cuando veo youtube en algo sin bloqueo de publicidad cierro y me voy.
TooBased #5 TooBased *
A Axel Springer pertenece el agregador alemán Upday que a veces menean por aquí. Y entre otras lindezas, dijo a sus empleados que ocultaran las muertes de Gaza.
truthout.org/articles/major-european-news-app-told-workers-to-suppress
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Otro clavo en el ataúd alemán
#6 mcfgdbbn3 *
¿También prohibirán cerrar los ojos, mirar a otro lado, ponerte a hacer otra cosa, ir a picar algo... en los anuncios de vídeo?

Y luego podemos hablar del tema de buscar información médica por curiosidad (no tengo nada, pero alguno de mis alumnos sí) y que te suelten propaganda que fomenta el autodiagnóstico de temas siquiátricos serios y sin el más mínimo rigor.  media
#4 Albarkas
Nota para feijoo: Axel Springer no es el primo de Bruce Sprinter. :troll:

www.eldiario.es/rastreador/feijoo-compara-sanchez-bruce-springsteen-le
