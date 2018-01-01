Mozilla advierte que Alemania podría declarar pronto ilegales los bloqueadores de anuncios [ENG]

Un fallo reciente del Tribunal Supremo Federal de Alemania (BGH) ha reavivado una batalla legal sobre si los bloqueadores de anuncios basados en navegadores infringen los derechos de autor, lo que aumenta los temores sobre una posible prohibición de las herramientas en el país. El caso se deriva de la demanda de la empresa de medios online Axel Springer contra Eyeo, el creador de la popular extensión de navegador Adblock Plus. Axel Springer dice que los bloqueadores de anuncios amenazan su modelo de generación de ingresos.