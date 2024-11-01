Movistar apagará remotamente los dispositivos Home que aún conservan los clientes, finiquitando su asistente con pantalla

Telefónica entierra por completo a partir del próximo mes de octubre la que ha sido en los últimos años una de sus grandes apuestas para “reinventar las comunicaciones en el hogar”, su proyecto Movistar Home. Presentado en la edición del 2018 del congreso de móviles de Barcelona por el famoso ”hacker” Chema Alonso, durante su apogeo como Chief Data Officer de Telefónica bajo la presidencia de José María Álvarez-Pallete, Movistar Home se presentó como una especie de asistente con pantalla que integraba a la IA Aura de la compañía (...)