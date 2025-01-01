·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4079
clics
Sheila Muñoz Polo, exmodelo falangista y traficante de odio
4924
clics
Incendios forestales: Muerto el perro, se acabó la rabia
4616
clics
Un bombero forestal cuenta la verdad que nadie quiere oír
3495
clics
Este strike me ha descolocado...
4342
clics
El restaurante denunciado por querer cobrar por el gancho para el bolso le reclama 36.000 euros a la clienta
más votadas
403
La papa de Israel ya campa a sus anchas en Canarias sin estar la producción local vendida
478
Bolaños ataca a Bendodo por llamar "pirómana" a la jefa de Protección Civil: "Es un dirigente bronceado y descansado criticando a quien lleva 11 días trabajando"
394
La UE abre de par en par la entrada de productos industriales y agrícolas de EEUU
464
Tomarte por gilipollas, el plan del PP para gobernar
424
El PP reconoce ahora que la UE "envió medios desde el primer minuto" para luchar contra los incendios
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
27
clics
¿El móvil mató al juego al aire libre?
Los humanos aprendemos jugando con otros humanos. ¿Qué pasa si dejamos de hacerlo?
|
etiquetas
:
móvil
,
juego
,
aire libre
8
1
0
K
97
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
1
0
K
97
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Malinke
Sí sólo fuera eso y sólo influyera en la edad infantil.
2
K
42
#3
ronko
Igual no fue solamente el móvil ...
1
K
19
#2
R2dC
Eso ya empezó con los PCs y una conexión decente a internet.
MMORPGs, FPSs, ASSFAGGOTS (
www.urbandictionary.com/define.php?term=ASSFAGGOTS
o MOBAs si eres de esos), Battle royale... ahora los niños juegan a otras cosas.
Los que tienen que hacérselo mirar son los del candy crush, el monopoly go y el ogame.
0
K
12
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
MMORPGs, FPSs, ASSFAGGOTS ( www.urbandictionary.com/define.php?term=ASSFAGGOTS o MOBAs si eres de esos), Battle royale... ahora los niños juegan a otras cosas.
Los que tienen que hacérselo mirar son los del candy crush, el monopoly go y el ogame.