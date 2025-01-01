edición general
¿El móvil mató al juego al aire libre?

¿El móvil mató al juego al aire libre?

Los humanos aprendemos jugando con otros humanos. ¿Qué pasa si dejamos de hacerlo?

Malinke #1 Malinke
Sí sólo fuera eso y sólo influyera en la edad infantil.
ronko #3 ronko
Igual no fue solamente el móvil ...  media
#2 R2dC
Eso ya empezó con los PCs y una conexión decente a internet.

MMORPGs, FPSs, ASSFAGGOTS ( www.urbandictionary.com/define.php?term=ASSFAGGOTS o MOBAs si eres de esos), Battle royale... ahora los niños juegan a otras cosas.

Los que tienen que hacérselo mirar son los del candy crush, el monopoly go y el ogame.
