edición general
18 meneos
19 clics
Los Mossos investigan la violación de una menor tutelada por la Generalitat en Olot (Girona)

Los Mossos investigan la violación de una menor tutelada por la Generalitat en Olot (Girona)

Los Mossos d'Esquadra investigan la presunta violación de una menor tutelada por la Generalitat durante las Festes del Tura de Olot, celebradas este fin de semana. La policía ha detenido a un joven magrebí de 23 años, vecino de Olot y sin antecedentes, como presunto autor de la agresión. La detención se produjo este martes a las 3:00 de la madrugada, tres días después de los hechos, tras la declaración de la víctima en comisaría. La menor identificó a dos agresores y los Mossos mostraron imágenes que permitieron reconocerlos. La policía busca a

| etiquetas: olot , girona , mossos , violacion , menor , tutela , fiestas
15 3 1 K 135 actualidad
11 comentarios
15 3 1 K 135 actualidad
Lutin #3 Lutin
No falla, una violación de otro joven magrebí, parece que se repite el causante, pero será correlación no causalidad.
2 K 18
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
#3 Más bien sesgo.

Salvo algunas excepciones, los que suben violaciones no suben las que no han sido causadas por extranjeros, aunque sean una amplia mayoría.

Por lo que sea...
0 K 12
Lutin #6 Lutin *
#4 Sube violaciones de nacionales españoles de esta semana por favor, para que veamos si es así como tú afirmas y hay un sesgo.

Es más, veamos estadísticas en este sentido, violaciones cometidas por españoles y extranjeros y luego analizamos el porcentaje de población que representa casa uno y sacamos la mediana de violaciones entre nacionales y extranjeros.
1 K 12
mente_en_desarrollo #7 mente_en_desarrollo *
#6 ¿Yo? No tengo por qué.

Yo conozco los datos, y no suelo entrar en estas noticias, me ponen mal cuerpo independientemente de quien las cometa.

Es más, si por mi fuera, todo lo que son "sucesos", lo excluiría de la web. Pero como es una opinión minoritaria, pues lo dejo pasar.
0 K 12
Carnedegato #9 Carnedegato
#6 Le vas a hacer entender ratios y proporciones? Eso es racista. Le basta con estar a favor de lo bueno.
0 K 5
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Joder, ¿por toda la Generalitat? Que bastada.
1 K 15
oscarius24 #2 oscarius24
#1 Eso he pensado yo... Sin ser licenciado, ni periodista... creo que una simple coma hubiera sido balsámica!
2 K 29
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
#2 Pues sí.
0 K 12
#11 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
0 K 8
PijoProgre #5 PijoProgre
La multiculturalidad, especialmente el islam, es buena y enriquecedora. Todo un ejemplo de tolerancia y respeto a la mujer y a los animales. La multiculturalidad nos enriquece a todos y si hay delitos es que porque somos una sociedad decadente occidental heteopatriarcal opresora. Les progresistes sabemos cómo solucionar esto. Fuera fronteras y viva la multiculturalidad!!
0 K 6
Carnedegato #10 Carnedegato
#5 Me gusta tu sarcasmo, gracias.
0 K 5

menéame