Los Mossos investigan la violación de una menor tutelada por la Generalitat en Olot (Girona)

Los Mossos d'Esquadra investigan la presunta violación de una menor tutelada por la Generalitat durante las Festes del Tura de Olot, celebradas este fin de semana. La policía ha detenido a un joven magrebí de 23 años, vecino de Olot y sin antecedentes, como presunto autor de la agresión. La detención se produjo este martes a las 3:00 de la madrugada, tres días después de los hechos, tras la declaración de la víctima en comisaría. La menor identificó a dos agresores y los Mossos mostraron imágenes que permitieron reconocerlos. La policía busca a