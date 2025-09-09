Los Mossos investigan la violación de una menor tutelada por la Generalitat en Olot (Girona)

Los Mossos d'Esquadra investigan la presunta violación de una menor tutelada por la Generalitat durante las Festes del Tura de Olot, celebradas este fin de semana. La policía ha detenido a un joven magrebí de 23 años, vecino de Olot y sin antecedentes, como presunto autor de la agresión. La detención se produjo este martes a las 3:00 de la madrugada, tres días después de los hechos, tras la declaración de la víctima en comisaría. La menor identificó a dos agresores y los Mossos mostraron imágenes que permitieron reconocerlos. La policía busca a
| etiquetas: olot , girona , mossos , violacion , menor , tutela , fiestas
Salvo algunas excepciones, los que suben violaciones no suben las que no han sido causadas por extranjeros, aunque sean una amplia mayoría.
Por lo que sea...
Es más, veamos estadísticas en este sentido, violaciones cometidas por españoles y extranjeros y luego analizamos el porcentaje de población que representa casa uno y sacamos la mediana de violaciones entre nacionales y extranjeros.
Yo conozco los datos, y no suelo entrar en estas noticias, me ponen mal cuerpo independientemente de quien las cometa.
Es más, si por mi fuera, todo lo que son "sucesos", lo excluiría de la web. Pero como es una opinión minoritaria, pues lo dejo pasar.