Los mossos cobrarán 4000 euros más y harán menos horas fruto de un acuerdo de interior y sindicatos [CAT]

El pacto incluye una mejora de 4000€ para un mosso de la escala básica, una reducción en 100 horas del día, hasta 1.580 al año, amplía vacaciones, mejora las cantidades de fines de semana y regula la compensación por disponibilidad. Al mismo tiempo, destacó que también incluye cambios en el modelo horario, "a través de una adecuación de la jornada laboral anual que promueva la conciliación de la vida laboral, personal y familiar". "Sin duda nos enfrentamos al acuerdo de un mayor impacto presupuestario en la historia.

#3 PerritaPiloto
Moraleja: si tienes armas puedes negociar con el patrón trabajar menos horas y cobrar más.
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Gentussa
#1 Banshee2x
Para que luego digáis que las manifestaciones no funcionan. :troll:
#2 flixter
#0 la traduccion esta mal. No son "100 horas del día", sino "100 horas de jornada".
