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Mosquito falla intentando picar a un humano
Un mosquito intenta picar a un humano pero no puede.
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OYOYOY
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#1
Furiano.46
Le falta aplaudir con el mosquito aún en la palma. Se podían extinguir e irse al lugar que tienen reservado en el infierno. Los odio....
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