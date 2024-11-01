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Mosquito falla intentando picar a un humano

Mosquito falla intentando picar a un humano  

Un mosquito intenta picar a un humano pero no puede.

| etiquetas: mosquito , pica , humano , falla
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1 comentarios
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Furiano.46 #1 Furiano.46
Le falta aplaudir con el mosquito aún en la palma. Se podían extinguir e irse al lugar que tienen reservado en el infierno. Los odio....
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