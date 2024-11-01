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Moreno prevé que María Jesús Montero no se quedará en Andalucía: "Probablemente Sánchez la rescate"
El presidente de la Junta critica las palabras de la candidata socialista sobre su 'poder' acumulado en el Gobierno central
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elecciones
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andalucía
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#3
YSiguesLeyendo
tiene a su número 2 ó 3 de su ministerio investigado, si dejara su acta de diputada en el Congreso dejaría de estar aforada. por otro lado, lo que dice Moreno es una verdad muy probable, puesto que es un clamor en casi todas las agrupaciones socialistas de Andalucía. saben que Montero está para cumplir expediente en la campaña, pero saben que ella NO va a aceptar nunca quedarse como mera parlamentaria en la oposición en Andalucía, por lo que ni siquiera recogerá o tomará su acta de parlamentaria andaluza. NO es una desconocida en Andalucía, y nadie la ha echado de menos durante este tiempo, ni siquiera en su propio partido
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#2
okeil
Y eso es lo mejor que tiene el PP, para Andalucía, y para Madrid. Parecía que se salvaba, pero no, es lo mismo.
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#6
Nube_Gris
Suerte que tiene el PP de no haber dejado morir a tantas mujeres con cáncer en andalucía como para tener suficientes votos y hacerse otra vez con la victoria.
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#5
reithor
Esta es la bola que a todo el mundo le mola. Es como un ordenador personal es la bola de cristal.
Y el sincribados, un pitoniso. Ve el futuro, es quiromante, chamán y ... farsante.
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#8
YSiguesLeyendo
*
lo que hace que sea excepcional el caso de Andalucía respecto a otros territorios, y está en todas las encuestas, es que en el electorado habitual de la PSOE ha habido más porcentaje de votantes que han terminado votando a Juanma Moreno (es un electorado que jamás votaría a otro candidato más escorado a la derecha, de ahí el éxito de este candidato) que votantes que se hayan ido a la abstención. en otras comunidades es al contrario: el trasvase PSOE-PP es casi anecdótico y la mayoría acaban en…
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#1
DrEvil
En política al adversario lo tienes delante, pero al enemigo lo tienes detrás...
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#10
PerritaPiloto
Aquí lo que veo es a cada uno hablando de la mierda del otro partido, sin de verdad conocer las cosas a fondo para no hablar de la que tienen que casa que si conocen. Los andaluces han votado a un señorito del campo y volverán a votar, seguramente, al mismo señorito del campo. Lo que hará o dejará de hacer la señora Montero debería darle igual, pero como no está para sacar pecho de la gestión pues ya estamos con la dinámica de soliviantar al personal contra los otros, porque es más fácil esparcir odio sobre otros que hacer que le quieran más a uno.
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#9
Escafurciao
¿porque a la derecha les gustarán tanto los futurólogos?, supongo que tendrá que ver con su gusto por las mentiras.
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#7
encurtido
No se entiende que en Andalucía, habiendo dejado de votar al eterno PSOE principalmente por los casos de corrupción, Después se hayan ido poniendo justo a los más conocidos de los que estaban gobernando en esa época: Chaves, Griñán, Espadas, Montero. Esto hace que la gente recuerde los motivos por los que dejaron de votar al PSOE.
Es como si tras la experiencia negativa de tener un candidato fuerte en la comunidad más poblada (Susana Díaz), se prefiera el segundo puesto mejor que el primero.
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#4
Tuathan
¿Cómo se define una persona que ha saqueado la sanidad pública y dependencia andaluza y ha dejado morir a miles de personas?
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menéame
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Y el sincribados, un pitoniso. Ve el futuro, es quiromante, chamán y ... farsante.
Es como si tras la experiencia negativa de tener un candidato fuerte en la comunidad más poblada (Susana Díaz), se prefiera el segundo puesto mejor que el primero.