Moreno se pone a disposición de Gobierno y familias para que los andaluces atrapados en Irán puedan volver cuanto antes

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este lunes que la Administración autonómica se pone "a disposición" del Estado y de las familias de los andaluces desplazados a Oriente Medio y que se encuentran en estos momentos aislados tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán y el consiguiente cierre del espacio aéreo...

10 comentarios
#7 jaramero *
Vaya titular de mierda.

Moreno gorrilla no se pone a disposición de nadie, eso sería poner de su bolsillo y eso sería impensable en alguien de su calaña.

Por otra parte, esa misma junta del pp que está dejando que se pudran en vida miles de andaluzas por no haber sido diagnosticadas de cáncer a tiempo ni tratadas porque su prioridad es inflar la sanidad privada.

Y qué hará? Fletar aviones de la empresa que acaba de crear un primo suyo y alojar a la gente en el hotel de su cuñada todo pagado por la junta?
#10 pirat
#7 Una misa
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Se agradece la colaboración. Por otro lado no hay mucho que hacer. Si el espacio aéreo está cerrado, solo se pueden mover por tierra y es una putada llegar hasta una zona fuera del conflicto.
#3 silzul
#2 Bueno... La gracia es eso mismo: buscar vías alternativas de repatriación. Básicamente alejarte de Iran hacia el este o irte a zonas del país menos expuestas... Hasta que se calme
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... En declaraciones a los medios de comunicación tras participar en la inauguración de la reforma de un Centro de Participación Activa (CPA) en Camas (Sevilla), Moreno ha explicado que la iniciativa del Gobierno andaluz en estos momentos es "localizar a las familias de quienes se encuentran allí" al encontrarse "aislados" ya que no pueden volver por esa limitación del tráfico aéreo...
A.more #5 A.more
Izquierdas y derechas "normales". No tarados. Por favor
A.more #4 A.more *
Con todas las pegas que se le puedan poner a moreno bonilla, se comporta como un gobierno leal, noble, responsable. Siendo de izquierdas este señor no me importaría como alternativa al PSOE. Nada que ver con la loca o la marioneta. Esto es política con mayúsculas. No payasos como tenemos hay otros en España.
dark_soul #6 dark_soul
#4 hay que trabajar el rollito de robar a los ciudadanos lo público para dárselo a la privada... Pero es majo
A.more #8 A.more
#6 no soy del PP. Pero las formas son, dentro de lo que hay, razonables. Lo de los otros es de tercero de nazismo
cenutrios_unidos #9 cenutrios_unidos
#6 Un detallito sin importancia, se le perdona por ser majo.
