Moreno Bonilla se volcó con la campaña “Andalucía con Ucrania” mientras ahora permite la retirada de banderas palestinas en colegios

La Junta promocionó la campaña oficial “Andalucía con Ucrania”, donde se aseguraba que “la ciudadanía andaluza ha estado a la vanguardia de la solidaridad” tras la invasión rusa de Ucrania y el éxodo de miles de ucranianos hacia otros países de Europa, entre ellos España. Ahora, en pleno genocidio del pueblo palestino en la Franja de Gaza por el ejército de Israel, un instituto gaditano se ha visto obligado a retirar las banderas de Ucrania y Palestina bajo amenaza de ser expedientado, en una orden calcada de las directrices dadas por Ayuso