Moreno Bonilla se volcó con la campaña “Andalucía con Ucrania” mientras ahora permite la retirada de banderas palestinas en colegios

Moreno Bonilla se volcó con la campaña “Andalucía con Ucrania” mientras ahora permite la retirada de banderas palestinas en colegios

La Junta promocionó la campaña oficial “Andalucía con Ucrania”, donde se aseguraba que “la ciudadanía andaluza ha estado a la vanguardia de la solidaridad” tras la invasión rusa de Ucrania y el éxodo de miles de ucranianos hacia otros países de Europa, entre ellos España. Ahora, en pleno genocidio del pueblo palestino en la Franja de Gaza por el ejército de Israel, un instituto gaditano se ha visto obligado a retirar las banderas de Ucrania y Palestina bajo amenaza de ser expedientado, en una orden calcada de las directrices dadas por Ayuso

4 comentarios
HeilHynkel
Que es no es lo mismo servir al UkraNATO que no defender a unos moritos ...
0 K 18
perogrullobrrr
Sorpresa cero en la moral de la derecha española. Muertos de primera VS muertos de segunda. La diferencia es que la historia siempre les acaba poniendo en el lado del genocidio y la barbarie.
0 K 14
Sandman
De la propia Consejería de Educación de la Junta de Andalucia (Red Andaluza Escuela de Paz): www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/convivencia-escolar/red-  media
0 K 13
colipan
La diferencia entre la guerra de Ucrania y el genocidio en Gaza es que en la primera se la chupan a EEUU y en la segunda se la chupan a EEUU
0 K 12

