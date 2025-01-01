Moreno Bonilla reaparece en los toros con Juan del Val y Óscar Puente no perdona: "Menos tuits y más trabajar"  

Después de declarar que no acudió a las zonas afectadas porque no es partidario de hacerse "fotos gratuitas", efectivamente, ha posado para una foto con Juan del Val o Toñi Moreno, entre otros, en los toros.
Por favor, os ruego a los que no habéis estado nunca en Andalucía que no penséis que Andalucía está representada en esta foto.
Luego se quejará que la gente "vota mal", cuando la gente vota a los que oyen a diario, no a los que no existen porque nunca se habla de ellos.
okdiario.com/andalucia/moreno-pide-puente-menos-tuits-mas-trabajar-cua
Frente al discurso manipulador de la derecha, yo pienso: SIGUE ASÍ ÓSCAR PUENTE!
Porque lo que no podemos hacer es quedarnos callados ante las mentiras y manipulaciones de la derecha. Si la derecha tiene derecho de movilizar a un montón de periodistas de diferentes medios para que hablan siempre de lo que al PP le interesa, y en cambio evitan indagar en las mentiras de este partido, hace falta alguien mediático que logre que la opinión de la otra parte tenga también repercusión.
Tiene todo el derecho (e incluso diría obligación) en destacar todas las mentiras y manipulaciones de la derecha (y de su corrupción).
Luego querrá que la gente vote por gente de izquierda que no conoce ni dios y de la que nadie habla.
No aprende.
Ya se que esos tweets no los escribe él si no un chaval contratado a 32 horas por 800 euros, pero el Community Manager de Oscar Puente debería explicarle al chaval que pasarse tanto no aporta nada y mejor bajar un poco el tono.
Criticar a un político, no por su trabajo, sino por ir a los toros o quedar con tal o cual era algo que no se entendía.
Y por supuesto no se le jaleaba.
Da bastante pena ver en lo que se ha convertido la política (de izquierda y derecha, no salvo a nadie) hoy en dia.