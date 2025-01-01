edición general
Moreno Bonilla reaparece en los toros con Juan del Val y Óscar Puente no perdona: "Menos tuits y más trabajar"

Moreno Bonilla reaparece en los toros con Juan del Val y Óscar Puente no perdona: "Menos tuits y más trabajar"  

Después de declarar que no acudió a las zonas afectadas porque no es partidario de hacerse "fotos gratuitas", efectivamente, ha posado para una foto con Juan del Val o Toñi Moreno, entre otros, en los toros.

HeilHynkel #4 HeilHynkel
Parace que lo de Oscar escuece al fascio.
calde #26 calde
#4 Ladran, luego cabalgamos!
#8 kaos_subversivo
Juan del Val, el cuñado mas grande de España
calde #28 calde
#8 Hay muchos en tv, radio, prensa escrita, ... que les pagan sólo por estar continuamente echando pestes contra el gobierno. Pero después, de cuestiones como el genocidio de los palestinos, seguro que ni mu. Malditos hipócritas!
#2 Suleiman
Cuanta caspa hay en foto...
mis_cojones_en_bata #6 mis_cojones_en_bata *
He tenido que fijarme mucho para ver las proporciones reales del culo de Toñi de la imagen :shit:
Yuiop #12 Yuiop *
#6 Me pasó lo mismo. Ese círculo blanco ...xD xD
Malaguita #13 Malaguita
#6 Ésa no es Toñi Moreno. Es la del medio con mantón verde VOX.
Por favor, os ruego a los que no habéis estado nunca en Andalucía que no penséis que Andalucía está representada en esta foto.
calde #27 calde
#13 Seguro que tienes unos cuantos amigos/familiares que sí les votan. Ruégales a ellos. Piensa que es por tu bienestar y el suyo, todos salís ganando...
#19 Tks4dTip
#6 creo que es la cuarta persona contando por la izquierda. Es una periodista con fama, pero la señora de la izquierda no sé quién es.
#3 soberao *
Oscar Puente es el mejor candidato que tiene la derecha ahora mismo, no para de hablar de ellos, cuando a esta gente no hay que mencionarlos ni para cagarse en sus muertos. No aprende.
Luego se quejará que la gente "vota mal", cuando la gente vota a los que oyen a diario, no a los que no existen porque nunca se habla de ellos.
Veelicus #5 Veelicus
#3 Para nada, si no es por Puente algunas cosas pasarian por alto para la prensa "libre"
#10 soberao
#5 Pues en vez de twits aue saque notas de prensa de su ministerio, que luego se queja de "menos tits y más trabajar".
EsUnaPreguntaRetórica #20 EsUnaPreguntaRetórica *
#10 No entendiste que la frase es de Moreno Bonilla. El tuit de Puentes es una parodia.
okdiario.com/andalucia/moreno-pide-puente-menos-tuits-mas-trabajar-cua
calde #24 calde
#10 sabes que eso no tiene sentido, verdad?
DDJ #25 DDJ *
#10 ¿A que es una frase mierda? Lo es ¿verdad? Que sepas que la dijo el mega pijo de Bonilla ¿Te sigue pareciendo una frase de mierda o ya no?
#15 Eukherio
#3 Si me dijeses que las encuestas dan un resultado igualado te diría que sobra, pero en la derrota siempre está bien que alguien se divierta.
calde #23 calde
#3 Para nada, cada vez me gusta más este señor.

Frente al discurso manipulador de la derecha, yo pienso: SIGUE ASÍ ÓSCAR PUENTE!

Porque lo que no podemos hacer es quedarnos callados ante las mentiras y manipulaciones de la derecha. Si la derecha tiene derecho de movilizar a un montón de periodistas de diferentes medios para que hablan siempre de lo que al PP le interesa, y en cambio evitan indagar en las mentiras de este partido, hace falta alguien mediático que logre que la opinión de la otra parte tenga también repercusión.

Tiene todo el derecho (e incluso diría obligación) en destacar todas las mentiras y manipulaciones de la derecha (y de su corrupción).
#9 soberao
Dedicar tu tiempo y el espacio de tus redes sociales al fascismo es lo que pretende esta gente, que en las redes de un socialista sólo se habe de ellos.
Luego querrá que la gente vote por gente de izquierda que no conoce ni dios y de la que nadie habla.
No aprende.
nemesisreptante #17 nemesisreptante *
Llega un punto que tenemos que valorar que al menos no engañan a sus votantes y que cabe la posibilidad de que el subconjunto de sus votantes que se ven negativamente afectados por su dejadez sean un poquito gilipollas.
bronco1890 #11 bronco1890
No veo que necesidad hay de ser un faltoso permanentemente aparte de conseguir el aplauso de su parroquia que le va a votar de todos modos.
Ya se que esos tweets no los escribe él si no un chaval contratado a 32 horas por 800 euros, pero el Community Manager de Oscar Puente debería explicarle al chaval que pasarse tanto no aporta nada y mejor bajar un poco el tono.
#16 fpove
#11 Creo que es un cambio de estrategia de confrontar directamente, porque ignorarlos con el aluvion de bulos y mierdas, no funciona; yo no estoy de acuerdo pero es una opcion.
maelstromm #22 maelstromm
Los mas jovenes del lugar (que sereis muchos) no lo creeréis pero alguna vez en el pasado los políticos se respetaban y la política no se hacía a golpe de Tweet.

Criticar a un político, no por su trabajo, sino por ir a los toros o quedar con tal o cual era algo que no se entendía.

Y por supuesto no se le jaleaba.

Da bastante pena ver en lo que se ha convertido la política (de izquierda y derecha, no salvo a nadie) hoy en dia.
#18 Jarod_mc
menudo montón de mierda, y esto es lo que quiere andalucia, morirse esperando una cita médica y ser más analfabetos por no poder pagarse la educación.
#14 fpove
Ese no es el que ha ido 32904820938402934 veces al hormiguero?¿
#1 Javiersoler
Lo de este pavo con el Spam es exagerado
obmultimedia #7 obmultimedia
#1 Como están ustedes?????  media
Jells #21 Jells *
#7 lo has hecho tú mismo? {0x1f602} con qué herramienta?
