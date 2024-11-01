edición general
Moreno Bonilla premió la unidad de Radiodiagnóstico del Virgen del Rocío una semana después de estallar el escándalo del cribado

Precisamente, el jefe de esta unidad de Radiodiagnóstico del Virgen del Rocío ha sido una nueva víctima política del escándalo de los cribados fallidos de cáncer de mama. Dos semanas después de concedido este certificado de calidad a esta unidad del hospital sevillano, el propio presidente andaluz anunció, entre sonrisas con el consejero de Sanidad, la segunda dimisión en el seno de la Consejería de Sanidad desde que estallara el escándalo el pasado 28 de septiembre tras la de la consejera Rocío Hernández. Desde un primer momento, la estrategia

| etiquetas: moreno bonilla , junta de andalucía , cribado , virgen del rocío
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Les felicito y premio por los pocos casos que habían detectado. :troll:
tul #3 tul
#1 para que tengan el pico cerrado mas bien, como mazon con los policias que mienten por el
#6 tierramar *
ellibre.es/el-hospital-virgen-del-rocio-el-agujero-negro-del-sas/ El Hospital Virgen del Rocío, el agujero negro del SAS
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Se llama, te premio por callarte cual puta mientras me lo llevo a lo privado.
#5 poseso *
#2 Hombre, esto lo cambia todo... ¡que paren las investigaciones que ya estamos en paz... todo el mundo a casa!¡Circulen!
