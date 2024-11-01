edición general
Moreno anuncia recurso contencioso contra el deslinde de Doñana planteado por el Gobierno

La Junta de Andalucía está preparando un recurso contencioso-administrativo contra el deslinde en el Dominio Público Marítimo Terrestre en Doñana que ha planteado el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). El deslinde "va en contra de todos: los ayuntamientos, los grupos conservacionistas, la Universidad de Huelva...", y en contra de todos los estudios científicos. También cuenta con el informe desfavorable del Consejo de Participación de Doñana y ecologistas.

#1 okeil
Deslindar es marcar físicamente los límites. ¿Que problema hay en marcar fehacientemente los límites del área protegida? ¿Que lo protege?
#2 Jointhouse_Blues
#1 Algo que no es del agrado de los señoritos de la zona. O acaso crees que defiende otros intereses.
#3 soberao
Si este deslinde molesta al señorito JuanMa Moreno es porque está bien hecho y es necesario.
#4 oscarcr80
Toma Moreno:  media
