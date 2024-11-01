Moreno anuncia recurso contencioso contra el deslinde de Doñana planteado por el Gobierno

La Junta de Andalucía está preparando un recurso contencioso-administrativo contra el deslinde en el Dominio Público Marítimo Terrestre en Doñana que ha planteado el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). El deslinde "va en contra de todos: los ayuntamientos, los grupos conservacionistas, la Universidad de Huelva...", y en contra de todos los estudios científicos. También cuenta con el informe desfavorable del Consejo de Participación de Doñana y ecologistas.