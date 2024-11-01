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Moral y religión son primas hermanas (y están sometidas a los mismos rigores)
Elegir una u otra, pues, dependerá del contexto, del momento, incluso de las predisposiciones neurobiológicas de cada uno. También de lo que sostengan tus pares o semejantes.
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:
moral
,
religión
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#1
Grahml
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Y paradójicamente es altamente inmoral querer controlar una sociedad, haciendola creer sobre la existencia de un ente invisible, atemorizándola además con castigos "divinos" en caso de incumplimiento de sus dogmas.
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#2
ur_quan_master
*
Está es la pretendida "superioridad moral" de las religiones.
El que quiera ver cómo la religión ayuda a la moral que mire las acciones cotidianas de los gobiernos de Israel o de EEUU. Gobiernos que justifican sus crímenes con la religión
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#4
asola33
Las religiónes van asociadas a sus Iglesias y sus beneficiarios. La defensa de estos beneficios las hace intolerantes, petrificada y más peligrosas.
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#3
Alcalino
La religión es una fachada, es una colección de costumbres que identifican y cohesionan a una tribu. No tiene nada que ver con la moral
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El que quiera ver cómo la religión ayuda a la moral que mire las acciones cotidianas de los gobiernos de Israel o de EEUU. Gobiernos que justifican sus crímenes con la religión