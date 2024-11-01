edición general
7 meneos
8 clics
Los monos de Gibraltar se 'automedican': comen tierra para contrarrestar los efectos de la comida basura humana

Los monos de Gibraltar se 'automedican': comen tierra para contrarrestar los efectos de la comida basura humana

Científicos creen que el chocolate, las patatas fritas, las galletas o los helados que proporcionan los turistas a los monos o que estos les roban, y que llegan a suponer una parte sustancial de la dieta de muchos de ellos, están alterando la composición de su microbioma intestinal, y la ingestión de tierra les ayudaría a reequilibrar el estómago y a obtener las bacterias y los minerales ausentes en la comida basura.

| etiquetas: monos , gibraltar , automedicación , tierra
6 1 0 K 75 ciencia
6 comentarios
6 1 0 K 75 ciencia
MJDeLarra #1 MJDeLarra
Terramicina
0 K 10
Tx4 #2 Tx4
Purgarse vaya...
0 K 12
makinavaja #3 makinavaja
Como buenos británicos... :-D :-D
2 K 30
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
#3 Comen tierra porque está buena comparada con la comida inglesa.
0 K 14
azathothruna #4 azathothruna
Sabes que todo se va a la mierda, cuando los monos eligen tierra como medicina contra la comida humana
0 K 13
#6 rafeame
Hace años leí de un experimento que hizo una investigadora sobre el olor corporal basándose en la costumbre de los caballos y otros animales de revolcarse por la tierra. Se fabricó un desodorante a base de tierra y lo metió en un pulverizador. Según ella, consiguió estar días (no sé hasta cuántos) sin ducharse, sólo a base de aplicarse el líquido y no llegó a oler demasiado mal.
Por lo visto la idea de por qué funcionaba era que las bacterias de la tierra que había en el desodorante conseguían recolonizar la piel mejor que las que ya estaban en esta y su metabolismo no producía desechos que causaran mal olor.
0 K 7

menéame