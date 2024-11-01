Los monos de Gibraltar se 'automedican': comen tierra para contrarrestar los efectos de la comida basura humana

Científicos creen que el chocolate, las patatas fritas, las galletas o los helados que proporcionan los turistas a los monos o que estos les roban, y que llegan a suponer una parte sustancial de la dieta de muchos de ellos, están alterando la composición de su microbioma intestinal, y la ingestión de tierra les ayudaría a reequilibrar el estómago y a obtener las bacterias y los minerales ausentes en la comida basura.
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Por lo visto la idea de por qué funcionaba era que las bacterias de la tierra que había en el desodorante conseguían recolonizar la piel mejor que las que ya estaban en esta y su metabolismo no producía desechos que causaran mal olor.