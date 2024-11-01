edición general
Moncloa abre una grieta con Defensa y tensiona las relaciones con Washington

General Dynamics European Land Systems (GDLS) sigue aguardando la decisión que tome el Tribunal Supremo en relación con el bloqueo de fondos en el conflicto que mantiene contra Indra y Escribano Mechanical & Engineering. Esta decisión, que se espera que se haga pública en las próximas semanas, podría dejar a la compañía norteamericana, en caso de ser negativa, en una posición de debilidad en un mercado -los vehículos blindados y sistemas de artillería- que ha dominado plácidamente en nuestro país desde la compra de Santa Bárbara a la

HeilHynkel
Parece que el Perro no se quiere gastar la pasta en Washington y la Marga es más sumisa al zanahorio.

Y eso, al complejo industrial militar yanki, no le mola.

El recurso contencioso-administrativo presentado por GDELS, según fuentes próximas a Washington, se percibe en EE.UU. bajo una óptica de tensión comercial y estratégica entre ambos países, enmarcándolo dentro de la vigilancia de su política de "seguridad económica", según la cual se está prestando especial atención que los aliados no desplacen a las empresas de defensa estadounidenses en favor de las propias.
1 K 21
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#1 Pero quien "tensiona" es Moncloa, no quien plantea unas exigencias que nadie con dos dedos de frente aceptaría.
JanSolo
#2 JanSolo
Vamos que o les damos nuestro dinero o nos sacan la navaja.
Andreham
Andreham #4 Andreham
A ver si van a venir a llevarse al perro por narcoterrorista :-D
0 K 8

